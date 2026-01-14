Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe posti ancora disponibili
È stato presentato mercoledì 14 gennaio 2026 nella sala Trasparenza di Regione Liguria il nuovo corso
È stato presentato mercoledì mattina, 14 gennaio 2026, nella sala trasparenza di Regione Liguria il nuovo corso 'Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe', organizzato dall'Istituto Ligure per il Consumo e Regione Liguria, in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe, posti ancora disponibili - Il corso prenderà il via il 24 gennaio e si articolerà in cinque appuntamenti a Genova, tutti al sabato pomeriggio nella fascia oraria fra le 17 e le 19 ... genovatoday.it
