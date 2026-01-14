Visite mediche impossibili da prenotare nel Lazio | interrogazione a Rocca della consigliera Mattia
In risposta alle difficoltà riscontrate da donne in gravidanza nel prenotare visite mediche nel Lazio, la consigliera dem Eleonora Mattia ha presentato un'interrogazione al presidente Francesco Rocca. La questione solleva preoccupazioni sulla disponibilità e l'organizzazione dei servizi sanitari nella regione, richiedendo un intervento per garantire un accesso più efficace alle cure mediche.
In seguito alla denunce raccolte da Fanpage.it in merito all'impossibilità per donne in gravidanza di prenotare visite mediche nel Lazio, la consigliera dem Eleonora Mattia ha presentato un'interrogazione al presidente Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lara, incinta con gravidanza a rischio: A Roma impossibile prenotare ecografie: ho speso 250 euro da un privato.
