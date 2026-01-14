Visita delle reliquie di Sant' Agata alla Parrocchia BMV del Carmelo e SM Goretti

Venerdì 16 gennaio, nell’ambito dell’Anno Agatino promosso dal nostro Arcivescovo, si terrà la visita delle reliquie di Sant’Agata presso la Parrocchia BMV del Carmelo e S. M. Goretti. Un momento di spiritualità e riflessione aperto a tutta la comunità, che permette di avvicinarsi alla figura della santa e alla tradizione religiosa locale, nel rispetto delle norme e delle modalità previste.

Venerdì 16 gennaio, nell'ambito dell'Anno Agatino indetto dal nostro Arcivescovo, la parrocchia BM del Carmelo e S.M. Goretti in San Giorgio riceverà la visita delle reliquie di S. Agata. La Santuzza verrà accolta alle 16:00, presso la chiesa "San Massimiliano all'Immacolata" (Via dell'Usignolo.

