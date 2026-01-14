Virtus-Stella Rossa | trasferta vietata ai tifosi serbi Ecco perché
Il 23 gennaio, alla Virtus Arena di Bologna, si terrà la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa di Belgrado. Per motivi di sicurezza, i tifosi serbi non potranno partecipare alla trasferta. Questa decisione è stata presa per garantire il rispetto delle normative e tutelare l'ordine pubblico durante l'incontro.
Il prossimo 23 gennaio alla Virtus Arena, in zona Bologna Fiera, si giocherà la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa di Belgrado. La trasferta, per ordinanza del Prefetto Enrico Ricci, è stata vietata ai tifosi serbi. La vendita dei ticket, quindi, sarà riservata solamente alle.
