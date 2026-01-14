Virtus non c’è la fumata bianca Ricci si allontana | piace a troppi

La trattativa tra Virtus Imola e Antonello Ricci sembra essersi complicata, con il calo dell'interesse da parte della squadra. Nonostante le aspettative, Ricci si sta allontanando, e la fumata bianca appare sempre più lontana. La situazione resta in evoluzione, mentre le parti valutano le prossime mosse.

Chi sperava nella fumata bianca è rimasto deluso. La Virtus Imola sta premendo per fare diventare giallonero Antonello Ricci, ma questa attesa non promette bene ora. Diciamo che sul fronte imolese è stato fatto tutto il possibile, forse anche qualcosa di più. Con Montecatini c'è già un accordo, grazie anche ai buoni rapporti tra la dirigenza Herons e Carlo Marchi, vecchia conoscenza del club della località termale, dove fu protagonista della promozione in serie A. E certe cose, in questo ambiente, non si dimenticano. Quindi cosa manca? "Su Antonello ci sono diverse squadre, dovrà decidere lui cosa fare, ma prima di tutto bisogna rescindere il contratto con l'Herons": ci fa sapere Andrea Ricci, forlivese doc come Galetti e Tassinari, e agente di 'Amos'.

