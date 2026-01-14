Violenza donne | Bonafoni Pd Consiglio Lazio boccia sostegno casa prima accoglienza Labico

Il Consiglio regionale del Lazio ha respinto un ordine del giorno proposto dal Pd, che chiedeva alla Giunta di sostenere la ristrutturazione di un immobile a Labico destinato a diventare una Casa di prima accoglienza per donne in difficoltà. La decisione della maggioranza di centrodestra evidenzia le posizioni e le priorità politiche nel settore della tutela delle donne vittime di violenza nella regione.

La maggioranza di centrodestra presente nel Consiglio regionale del Lazio ha recentemente "bocciato un ordine del giorno che impegnava la Giunta del presidente Rocca a sostenere la ristrutturazione di un immobile del Comune di Labico, destinato a diventare una Casa di prima accoglienza per donne che si trovano in difficoltà. Questo intervento avrebbe dovuto essere finanziato attraverso un contributo di 20 mila euro proveniente dal fondo per le strutture antiviolenza. Tale struttura sarebbe stata dedicata a donne che sono seguite dal centro antiviolenza o dal servizio sociale, con o senza figli minori a carico, che necessitano urgentemente di lasciare la casa coniugale.

