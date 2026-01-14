Violazioni amministrative sospesa attività in piazza Cavour a Napoli

Un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Polizia di Stato, ASL e Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione di un locale in piazza Cavour a Napoli. Durante i controlli sono state riscontrate numerose violazioni delle normative sanitarie, ambientali e di sicurezza sul lavoro, che hanno reso necessaria l’interruzione temporanea dell’attività. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela della sicurezza pubblica e della tutela dei consumatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell’attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate numerose violazioni delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli hanno riguardato un’attività con sede in piazza Cavour. La Polizia Locale ha accertato quattro violazioni amministrative. In particolare, sono state rilevate irregolarità in materia di inquinamento acustico, violazioni delle disposizioni comunali sulla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, nonché inosservanze del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada per l’installazione di tende e insegne senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violazioni amministrative, sospesa attività in piazza Cavour a Napoli Leggi anche: Lavoratori non in regola e altre violazioni nel locale: 10mila euro di multa e attività sospesa Leggi anche: Lavoratori non in regola e altre violazioni nel locale: 10mila euro di multa e attività sospesa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sassari, risse e violazioni amministrative: chiuso un circolo privato - Sospesa per 15 giorni la licenza di un circolo privato di piazza Mazzotti a Sassari. unionesarda.it Il Sindaco Corrado De Benedettis ha firmato un'ordinanza. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre a eventuali responsabilità penali facebook Serie C, Trapani deferito per violazioni amministrative: rischio nuova penalizzazione #SkySport #SkySerieC #SerieC #Trapani x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.