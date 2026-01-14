Vingegaard sul ritiro di Yates | Anch' io sono stato vicino all' esaurimento nervoso

Jonas Vingegaard ha commentato il ritiro di Simon Yates, rivelando di essere stato vicino all'esaurimento nervoso. L'annuncio del suo debutto al Giro d'Italia 2026 ha suscitato interesse nel mondo del ciclismo, portando l'attenzione anche sulla salute mentale degli atleti. Vingegaard, campione riconosciuto, ha sottolineato l'importanza di affrontare questi aspetti con attenzione, contribuendo a una crescente sensibilità sul tema all’interno dello sport.

Roma, 14 gennaio 2026 - L'annuncio del debutto al Giro d'Italia 2026 lo ha portato al centro del dibattito del mondo del ciclismo, rubando così la scena (si fa per dire) all'ormai ex compagno di squadra Simon Yates che appena pochi giorni prima aveva annunciato l'improvviso ritiro: Jonas Vingegaard è molto più di un campione di questo sport e lo dimostrando approfondendo il tema della salute mentale, molto ricorrente negli ultimi anni. Le dichiarazioni di Vingegaard. Motivazioni ufficiali sull'origine della scelta di porre fine alla propria carriera da parte del vincitore del Giro d'Italia 2025 non ce ne sono, ma in qualche modo Vingegaard, intercettato dai microfoni di Feltet, implicitamente sembra fornire qualche indiscrezione in più sulla vicenda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vingegaard sul ritiro di Yates: "Anch'io sono stato vicino all'esaurimento nervoso" Leggi anche: Ciclismo, Jonas Vingegaard: “Sono stato vicino all’esaurimento nervoso. Serve più dialogo fra corridori e squadre” Leggi anche: Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vingegaard verso il Giro d' Italia 2026? Intanto Van Aert si allena già. Vingegaard sul ritiro di Yates: "Anch'io sono stato vicino all'esaurimento nervoso" - Il danese sembra implicitamente fornire dei dettagli in più sulla scelta del suo ex compagno alla Visma- msn.com

