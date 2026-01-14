Villamagna Calcio è campione d’inverno | Merito del lavoro quotidiano e del sostegno del paese
Villamagna Calcio si aggiudica il titolo di campione d’inverno nel girone C di Seconda Categoria, grazie al costante impegno della squadra e al supporto della comunità locale. Al termine del girone d’andata, la formazione si posiziona al primo posto, riflettendo il lavoro quotidiano e la passione condivisa da tutto il paese. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del club nel corso della stagione.
Il Villamagna Calcio chiude il girone d’andata da capolista e si prende il titolo di campione d’inverno in Seconda Categoria (girone C). Un risultato sorprendente per una squadra partita senza i favori del pronostico, ma capace di imporsi con gioco, carattere e un gruppo unito.«Siamo molto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Il DS del Villamagna Calcio analizza un girone di ritorno chiuso in vetta alla classifica classifica facebook
