Villamagna Calcio è campione d’inverno | Merito del lavoro quotidiano e del sostegno del paese

Villamagna Calcio si aggiudica il titolo di campione d’inverno nel girone C di Seconda Categoria, grazie al costante impegno della squadra e al supporto della comunità locale. Al termine del girone d’andata, la formazione si posiziona al primo posto, riflettendo il lavoro quotidiano e la passione condivisa da tutto il paese. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del club nel corso della stagione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.