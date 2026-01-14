Vieni ti aiutiamo a trovare le tue amiche ma la stuprano dopo la discoteca | l'incubo della 16enne
Una ragazza di 16 anni è stata vittima di violenza dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di Firenze, la sera del 10 novembre 2024. L’episodio rappresenta un grave episodio di cronaca che sottolinea l’importanza di tutela e sensibilizzazione sui rischi legati alla sicurezza dei giovani in ambienti di svago.
Una ragazza di 16 anni è stata violentata la sera del 10 novembre 2024 dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di Firenze, con il pretesto di cercare le amiche. Uno dei due aggressori, un 21enne marocchino, andrà a processo; l’altro è irreperibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Vieni con noi, cerchiamo le tue amiche”. Poi l’orrore su una 16enne: violenza shock in Italia
Leggi anche: “Lava i piatti o vieni punita”: l’inquietante videogioco che ti trasforma in una schiava della casa
“Vieni, ti aiutiamo a trovare le tue amiche”, ma la stuprano dopo la discoteca: l’incubo della 16enne - Una ragazza di 16 anni è stata violentata la sera del 10 novembre 2024 dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di ... fanpage.it
SALDI INVERNALI INMATERASSI 2026 Fino al 30 gennaio 2026 Dormire meglio non è un lusso. È una scelta intelligente. Vieni a provare i materassi in showroom: ti aiutiamo a trovare quello giusto per postura, peso e comfort Showroom In facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.