Vieni ti aiutiamo a trovare le tue amiche ma la stuprano dopo la discoteca | l'incubo della 16enne

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 16 anni è stata vittima di violenza dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di Firenze, la sera del 10 novembre 2024. L’episodio rappresenta un grave episodio di cronaca che sottolinea l’importanza di tutela e sensibilizzazione sui rischi legati alla sicurezza dei giovani in ambienti di svago.

Una ragazza di 16 anni è stata violentata la sera del 10 novembre 2024 dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di Firenze, con il pretesto di cercare le amiche. Uno dei due aggressori, un 21enne marocchino, andrà a processo; l’altro è irreperibile. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Vieni con noi, cerchiamo le tue amiche”. Poi l’orrore su una 16enne: violenza shock in Italia

Leggi anche: “Lava i piatti o vieni punita”: l’inquietante videogioco che ti trasforma in una schiava della casa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

vieni aiutiamo trovare tue“Vieni, ti aiutiamo a trovare le tue amiche”, ma la stuprano dopo la discoteca: l’incubo della 16enne - Una ragazza di 16 anni è stata violentata la sera del 10 novembre 2024 dopo essere stata attirata fuori da una discoteca di Certaldo, in provincia di ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.