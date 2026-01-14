VIDEO | Il grido dell’Iran arriva a Messina | studenti in protesta in Galleria Vittorio Emanuele

Un gruppo di studenti iraniani iscritti all’Università di Messina ha organizzato un sit-in nella Galleria Vittorio Emanuele di Messina, esprimendo il proprio sostegno alla causa di liberazione in Iran. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani uniti nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione politica e sociale del loro Paese. La protesta si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le questioni di diritti umani in Iran.

Un popolo unito dal grido di liberazione per l'Iran. Gran numero di partecipanti al sit-in organizzato ieri all'interno della Galleria Vittorio Emanuele, dove tantissimi studenti iraniani iscritti all'Università di Messina hanno protestato per la situazione in corso nel loro Paese.

