Vicesindaco condannato per violenza sessuale vota per se stesso e salva la poltrona | il caso nel teramano

Nel Teramano, il vicesindaco e ginecologo Francesco Ciarrocchi, condannato in primo grado a cinque anni per violenza sessuale su una diciannovenne, ha votato alle elezioni conservando la carica. La sua situazione solleva questioni sulla gestione delle cariche pubbliche in presenza di procedimenti giudiziari in corso.
Condannato in primo grado a cinque anni di carcere per violenza sessuale su una diciannovenne, il ginecologo e vicesindaco di Montorio al Vomano (Teramo) Francesco Ciarrocchi resta in carica. "Non mi dimetto, non ho fatto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
