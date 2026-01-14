vicensindaco condannato per violenza sessuale salva la poltrona votando per se stesso in consiglio comunale

Un vicensindaco condannato per violenza sessuale ha votato per sé stesso nel consiglio comunale, mantenendo così la poltrona. Nonostante una condanna a cinque anni in primo grado, la sua permanenza in carica evidenzia le sfide del sistema giudiziario e politico nel trattare casi di questa natura, sollevando interrogativi sulla responsabilità e le procedure di revoca degli incarichi pubblici.

Neppure una condanna a cinque anni in primo grado, per violenza sessuale su una ragazza di 19 anni, è sufficiente per lasciare l’incarico politico. A Montorio al Vomano, paesino da 7mile anime in provincia di Teramo in Abbruzzo, il vicesindaco e assessore Francesco Ciarrocchi ha salvato il posto votando per se stesso, come racconta la testata online Fanpage. Dopo la sentenza di colpevolezza, a novembre, era rimasto al suo posto con il sostegno del sindaco di centrodestra Fabio Altitonante, ex consigliere regionale lombardo di Forza Italia. Dunque le opposizioni hanno presentato una mozione invocando la revoca dell’incarico: bocciata da consiglio comunale il 30 dicembre, con il punteggio di 7 a 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

