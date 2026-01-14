Viareggio | aerei militari sopra il muro del suono Bang in cielo abitanti spaventati

Nel primo pomeriggio, a Viareggio, alcuni aerei militari hanno sorvolato a bassa quota, producendo boati sopra il muro del suono. L’evento ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra gli abitanti, che hanno percepito chiaramente i rumori intensi nel cielo. La presenza di questi velivoli ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulle attività militari in zona.

Boati nel cielo di Viareggio, gente in strada: è un aereo militare a bassa quota - Si trattava di un caccia Eurofighter appartenente al 36esimo Stormo di Gioia del Colle (Bari), come precisa l'Aeronautica militare spiegando che il velivolo stava compiendo una normale missione addest

