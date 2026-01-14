Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 gennaio 2026 alle ore 20:25: Astral Infomobilità segnala un incidente sulla Flaminia che causa incolonnamenti tra Prima Porta e Malborghetto, con transito su corsia ridotta. Si segnala anche un incidente sulla Casilina vicino alla fermata metro Giardinetti. Lavori notturni sulla A1 fino al 16 gennaio comportano chiusure di uscite e deviazioni. Si consiglia prudenza e attenzione alle condizioni stradali

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Flaminia a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli ci sono incolonnamenti a partire da Prima Porta fino a Malborghetto verso Terni sul tratto interessato si transita su carré ridotta incidente segnalato anche sulla Casilina nei pressi della fermata metro giardinetti a che qui raccomandiamo prudenza e da stasera al via Cantieri notturni sulla A1 Roma Napoli fino al 16 gennaio sarà chiusa per lavori l'uscita di Colleferro verso Napoli in fascia oraria dalle 22 alle 6 in alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Valmontone sempre per lavori dalla mezzanotte di stasera e fino alle 6 di domani 15 gennaio chiusa anche l'uscita di Cassino per il traffico di Roma in questo caso uscita consigliata Pontecorvo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

