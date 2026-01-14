Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un'introduzione sobria e chiara per il aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: Aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio del 14 gennaio 2026 alle ore 19:40. Astral Infomobilità segnala problemi sulla A24, con code tra via Togliatti e Tor Cervara, e traffico intenso sulla Roma Fiumicino e la Colombo. Sono previste chiusure e modifiche al servizio ferroviario da lunedì 19 gennaio, con bus sostitutivi. Per informazioni dettagliate, consultare il

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente Ci sono code per 3 km tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare raccomandiamo la dovuta attenzione sempre in direzione raccordo incolonnamenti sulla Roma Fiumicino qui per traffico tra la Colombo e la stazione di EUR Magliana traffico intenso Anche sulla stessa Colombo con code tra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia in chiusura il trasporto pubblico sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma per lavori di rinnovo all'infrastruttura da lunedì 19 gennaio disposta chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime per te i treni saranno alle 17:15 da Viterbo e alle 17:25 da Catalano saranno attivi bus sostitutivi fino al termine del servizio da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

