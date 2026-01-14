Ecco un’introduzione adatta per Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 gennaio 2026 alle ore 18:40. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sul traffico nelle principali arterie, con rallentamenti e code su tratte come l’A24, la Roma Fiumicino e le consolare Salaria e Flaminia. È attivo anche il nuovo servizio di trasporto regionale UDR Lazio, che collega diverse zone del

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di consueto in questo orario il traffico si va intensificando sulle principali arterie in uscita dalla città iniziamo dal tratto Urbano della A24 dove abbiamo rallentamenti a partire da Portonaccio fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana e sulle consolari Salaria efl minia rispettivamente dalla tangenziale est all'aeroporto dell'Urbe e tra Corso Francia e via di Grottarossa e vediamo infine la situazione sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla via del mare fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e La Rustica in chiusura ricordiamo che è attivo il nuovo servizio del trasporto pubblico regionale denominato udr Lazio una rete di bus integrativi che collega il territorio laziale grazie alle unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobil Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08:40

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla 12 a causa di un incidente ci sono ... romadailynews.it