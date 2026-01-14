Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 17 | 25

Ecco un'introduzione sobria e chiara sull'aggiornamento del 14 gennaio 2026 alle 17:25 riguardante la viabilità a Roma e nel Lazio, basata sulle ultime informazioni di Astral Infomobilità. La nota fornisce dettagli sugli incidenti e sui rallentamenti presenti sulle principali arterie, evidenziando la necessità di prudenza per gli automobilisti in transito. L’aggiornamento è utile per pianificare gli spostamenti e rimanere informati sulle condizioni del traffico in tempo reale

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla 12 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Civitavecchia Sud Santa Marinella in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sulla A1 Firenze Roma dove per la presenza di cantieri Ci sono rallentamenti tra Fiano e Ponzano Romano verso Firenze vediamo quindi la situazione sul Raccordo Anulare Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo una stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino a via Fiorentini Verso il raccordo sempre in direzione raccordo traffico in sulla Flaminia qui con incolonnamenti a partire dal corso Francia un invito All'attenzione Infine per chi è in transito sul raccordo di Fiuggi nel territorio di Anagni a causa di un incidente Ci sono code nei pressi del km 2 In entrambe le direzioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

