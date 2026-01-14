Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 gennaio 2026 alle ore 15:25: si segnalano code sulla Nettunense a Aprilia a causa di un incidente, rallentamenti sulla Pontina e sulla Salaria per lavori in corso. Chiusure e limitazioni interessano anche la ferrovia Roma-Viterbo, con servizi sostitutivi. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile. Per ulteriori dettagli, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chi è in transito sulla Nettunense nel territorio di Aprilia a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di Campo di Carne nelle due direzioni ci possiamo sulla Pontina dove per presenza di lavori in corso Si procede a rilento tra Borgo Montello e Campoverde verso Roma sempre per lavori code sulla Salaria qui tra Villa Spada e il raccordo anulare in direzione Settebagni sullo stesso raccordo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana in chiusura il trasporto pubblico sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma Viterbo per lavori di rinnovo all'infrastruttura da lunedì 19 gennaio disposta chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno alle 17:15 da Viterbo e alle 17:25 da Catalano il servizio prosegue con bus sostitutivi da San Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio Ricky e più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

