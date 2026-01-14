Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 13 | 25

Ecco un'introduzione chiara e sobria sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 14 gennaio 2026 alle ore 13:25: Attualmente, la circolazione sul Grande Raccordo Anulare e le principali consolari è scorrevole, con alcune segnalazioni di rallentamenti sulla via Salaria in prossimità dell'aeroporto dell'Urbe. Sono in corso lavori di potatura sul litorale, che comportano chiusure temporanee. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti per eventuali varia

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento tornata scorrevole Sulle carreggiate del grande raccordo anulare compreso le consolari in entrata verso il centro per allentamenti segnalati sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro per i cantieri ricordiamo che proseguiranno fino a venerdì 23 gennaio sul litorale dalle 9 alle 16 lavori di potatura in viale di Castel Porziano la strada è chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella via Orazio vecchi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciuffa la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

