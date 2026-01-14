Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 12 | 25

Attualmente, la viabilità a Roma e nel Lazio è generalmente fluida. Si segnalano alcune criticità sulla via Salaria, all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe, a causa di lavori in corso fino al 23 gennaio. Sul litorale, invece, sono in corso potature che hanno comportato la chiusura temporanea di alcune strade. Per informazioni aggiornate, consultare il servizio di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento tornata scorrevole Sulle carreggiate del grande raccordo anulare compreso le consolari in entrata verso il centro per allentamenti segnalati sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro per i cantieri ricordiamo che proseguiranno fino a venerdì 23 gennaio sul litorale dalle 9 alle 16 lavori di potatura in viale di Castel Porziano la strada è chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella via Orazio vecchi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciuffa la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

