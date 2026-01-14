Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 gennaio 2026 alle 11:25. La circolazione sulle principali strade, tra cui il Grande Raccordo Anulare e le consolari, si presenta generalmente regolare, con alcune variazioni di traffico su via Cassia Flaminia e via Salaria. Si segnalano inoltre lavori in corso sul litorale e sulla viabilità cittadina, che potrebbero influire sugli spostamenti nelle prossime ore.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è tornata regolare Sulle carreggiate il grande raccordo anulare comprese le consolari in entrata verso il centro si rallenta solo sulla via Cassia Flaminia dal raccordo e poi code per traffico intenso sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe ancora parzialmente ridotta la metro C linea sostituita da bus da Malatesta e Centocelle In entrambe le direzioni Infine per i cantieri proseguiranno Fino al 23 gennaio sul litorale alle 15:51 lavori di potatura in viale di castelporziano la strada è chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Orazio vecchi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primi disagi per chi si dirige verso il centro della capitale ... romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com