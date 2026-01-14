Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 10 | 25

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala che la circolazione a Roma è tornata regolare, con rallentamenti solo sulla via Cassia Flaminia e sulla via Salaria in direzione aeroporto. Si registrano inoltre lavori in corso sul litorale fino al 23 gennaio e modifiche temporanee alla linea metro C. Per aggiornamenti e dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è tornata regolare Sulle carreggiate il grande raccordo anulare comprese le consolari in entrata verso il centro si rallenta solo sulla via Cassia Flaminia dal raccordo e poi code per traffico intenso sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe ancora parzialmente ridotta la metro C linea sostituita da bus da Malatesta e Centocelle In entrambe le direzioni Infine per i cantieri proseguiranno Fino al 23 gennaio sul litorale alle 15:51 lavori di potatura in viale di castelporziano la strada è chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Orazio vecchi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio

