Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore dell'8:40 del 14 gennaio 2026, si registrano disagi sulla viabilità di Roma e Lazio. Tra traffico intenso sulla Flaminia, code sulla Roma-Teramo e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, si segnalano anche problemi sulla linea della metro C, parzialmente sostituita con bus. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali, considerando il periodo invernale e l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 febbraio. Per aggiorn

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primi disagi per chi si dirige verso il centro della capitale code per traffico intenso sulla Flaminia e casse sul tratto Urbano della Roma Teramo rispettivamente dal raccordo sulla via Flaminia ricordiamo un incidente complica la situazione altezza via di Grottarossa andiamo grande raccordo anulare per segnalare coda tratti per traffico intenso tra le uscite Prenestina e nomentani in esterna mentre in interna si rallenta all'altezza della galleria Appia infine è parzialmente ridotta la metro C sostituita da buste trama La testa e Centocelle In entrambe le direzioni è tutto grazie per l'ascolto da Marco Giuseppe la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito utilizza punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

#Eventi | #Viabilità | #Roma #13gennaio - Sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri - Piazza Bocca della Verità, manifestazione dalle ore 10:00 alle ore 17:30.Possibili chiusure temporanee e difficoltà di circolazione nell'area circostante - Atac, facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com