Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 07 | 25

Al momento, sulla viabilità di Roma e del Lazio, si registrano code e rallentamenti su diverse arterie principali, tra cui la via Salaria, la Flaminia, la Cassia e il Grande Raccordo Anulare. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spostamenti e di rispettare le norme di sicurezza, in particolare in vista delle condizioni invernali. Per aggiornamenti e dettagli sulle condizioni del traffico, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primi disagi per chi si dirige verso la capitale con code per traffico sulla via Salaria poi sulla Flaminia Cassia sul tratto Urbano della Roma Teramo rispettivamente dal raccordo mentre a sud della capitale rallentamenti interessano le via Pontina a partire da Pomezia sempre direzione del raccordo Rimaniamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente all'altezza prima dell'emissione della Roma Teramo è più avanti code per traffico intenso altezza galleria Appia è tutto Grazie per l'attenzione da mare blu per la sala più tardi Ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral spa.

