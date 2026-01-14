Via XX Settembre perde un’icona | chiude lo storico fioraio della Galleria
Via XX Settembre perde uno dei suoi negozi più rappresentativi: lo storico fioraio della
Chi non ricorda l'inconfondibile rumore della cascata ad accompagnare i clienti che si aggiravano tra i corridoi invasi da piante e fiori, vasi, arredi e gadget all'interno dell'iconico negozio "Galleria d'Arte e fiori" in via XX Settembre? Purtroppo, a fine mese, lo storico fioraio chiude i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
