Via al corso di medicina della Link University

È iniziato recentemente ad Ascoli il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Link Campus University. Un percorso formativo che mira a offrire una preparazione solida e aggiornata, rispondendo alle esigenze del settore sanitario. L’apertura di questo corso rappresenta un’opportunità per gli studenti interessati a intraprendere un percorso accademico e professionale nel campo medico.

È partito nei giorni scorsi ad Ascoli il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Link Campus University. "L'obiettivo principale di questa operazione con l'apertura di questo nuovo corso – dice il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –, così come di altri in tutta l'area del cratere, è quello di puntare a far restare i giovani nel loro territorio e attrarne di nuovi, trattenere i talenti e puntare alla qualità della formazione. È un intervento integrato con una visione a lungo termine e che coinvolge vari territori del cratere, come l'avvio prossimo del corso di Odontoiatria a Macerata ma anche la scelta de La Sapienza di investire a Rieti".

Via libera alla Link University: arrivano Medicina e chirurgia. Il corso partirà a gennaio con 80 studenti - ASCOLI Ora c’è il benestare dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvus) che garantisce il via libera al corso di Medicina e chirurgia ad Ascoli della Link ... corriereadriatico.it

Università, alla Link di Roma al via nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Ha preso il via all'Università degli Studi Link di Roma il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. notizie.tiscali.it

