Verso le elezioni, confronto sereno tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarie.

In vista delle prossime elezioni, si è svolto un confronto sereno tra il centro sinistra e le liste civiche, focalizzato sul progetto che coinvolge Marco Donati. Per la prima volta, rappresentanti delle diverse forze hanno dialogato apertamente, con Donati che ha sottolineato l’importanza di primarie trasparenti. Un momento di confronto volto a rafforzare il dialogo e la coesione tra le diverse componenti politiche, nel rispetto delle rispettive autonomie e obiettivi comuni.

Per la prima volta la coalizione di centro sinistra si è incontrata con le liste civiche e i partiti che fanno parte del progetto che ruota intorno a Marco Donati. Il vertice si è tenuto nella sede del Pd a Sant'Agostino e ha visto la partecipazione dei rappresentanti politici delle varie anime. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

