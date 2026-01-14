Veroli Sua figlia rischia l' arresto | 83enne terrorizzata consegna 6mila euro in oro

A Veroli, un'anziana di 83 anni è stata vittima di una truffa ai danni della figlia, minacciata di arresto da falsi dipendenti delle Poste. La donna, sotto pressione, ha consegnato 6.000 euro in oro. Dopo mesi di indagini, sono stati identificati i responsabili di questa frode, evidenziando l'importanza di riconoscere e contrastare le tecniche di raggiro utilizzate in questi casi.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.