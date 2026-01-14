Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition al Teatro Nuovo di Verona

Giovanni Vernia torna a teatro nel 2026 con lo spettacolo “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”. Attore, conduttore e comico noto in Italia, porta sul palco un nuovo appuntamento che combina humour e riflessione. L’evento si svolgerà al Teatro Nuovo di Verona, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento intelligente e di qualità in un ambiente accogliente e ricco di storia.

