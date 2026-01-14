Venti interventi con i fondi del Pnrr | Tabella di marcia rispettata

L’amministrazione comunale di Cesena conferma che i venti interventi finanziati dal PNRR sono stati realizzati secondo la tabella di marcia prevista. Questo risultato testimonia l’impegno nel rispettare le scadenze e garantire un’attuazione efficace degli interventi, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla crescita della comunità. La gestione trasparente e puntuale dei fondi rappresenta un passo importante per il progresso del territorio.

La tabella di marcia per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel comune di Cesena è rispettata, afferma l'amministrazione comunale. La scadenza di opere e rendicontazione è il 30 giugno 2026, a mano di proroghe. Pochi mesi per finire. Grazie a circa 54 milioni di euro di risorse Pnrr assegnate, l'amministrazione comunale ha potuto avviare oltre una ventina di interventi, per un investimento che supera i 65 milioni di euro. "Il Pnrr – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l'assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – hanno consentito di realizzare interventi rilevanti. L'esito è positivo per la totalità dei progetti presentati, con progettazioni esecutive completate, opere appaltate e cantieri avviati.

