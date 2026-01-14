Il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa del Venezuela (Sntp) ha comunicato la liberazione di 14 giornalisti e professionisti del settore, rimasti detenuti. Questa notizia rappresenta un passo importante per la libertà di stampa nel paese, evidenziando un cambiamento nelle condizioni di lavoro e di rispetto dei diritti dei giornalisti venezuelani.

Il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa del Venezuela (Sntp) ha annunciato che 14 giornalisti e lavoratori del settore della stampa sono stati scarcerati. Secondo la lista fornita da Sntp, le persone scarcerate sono: Ramón Centeno, Víctor Ugas, Leandro Palmar, Belises Cubillan, Carlos Marcano, Rafael García Marvez, Gabriel Gonzalez, Ronald Carreño, Julio Balza, Nakary Ramos, Gianni Gonzalez, Luis López, Carlos Julio Rojas e Nicmer Evans. Dal momento che al sindacato risultavano detenuti 24 giornalisti, ne resterebbero ancora agli arresti 10. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: sindacato stampa annuncia liberazione di 14 giornalisti

