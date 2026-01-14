Venezuela liberati alcuni prigionieri politici statunitensi È la prima volta dalla cattura di Maduro

Recentemente, il Venezuela ha liberato alcuni prigionieri politici statunitensi, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. Questa è la prima volta da quando Maduro è stato catturato che si registra un gesto di questo tipo. A pochi giorni dalla richiesta degli Stati Uniti di lasciare immediatamente il Venezuela, l’evento apre nuove prospettive diplomatiche. La situazione rimane in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi futuri.

Sono trascorsi pochi giorni da quando gli Stati Uniti, a una settimana dalla cattura di Maduro, aveva esortato i cittadini statunitensi ad abbandonare immediatamente il Venezuela. Il Dipartimento di Stato aveva dichiarato che i colectivos, avevano istituito posti di blocco per perquisire i veicoli, in cerca di persone provenienti dagli USA. Si stimavano circa 800 prigionieri politici detenuti nel paese. Anche se lentamente, in Venezuela avvengono le prime scarcerazioni. In Venezuela si stanno verificando le prime liberazioni di cittadini statunitensi incarcerati lì. Il governo aveva annunciato, già nei giorni scorsi, a un imminente rilascio di molti prigionieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Venezuela, liberati alcuni prigionieri politici statunitensi. È la prima volta dalla cattura di Maduro Leggi anche: Chi sono i prigionieri politici liberati finora in Venezuela Leggi anche: Il Venezuela post-Maduro libera “un numero significativo” di prigionieri politici. Ci sono anche stranieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò, ancora in carcere centinaia di prigionieri politici; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Venezuela, liberati Pilieri e Gasperin. Speranza per Trentini; Le prime liberazioni di prigionieri politici stranieri in Venezuela. Venezuela, liberati alcuni prigionieri politici statunitensi. È la prima volta dalla cattura di Maduro - È la prima volta dalla cattura di Maduro proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Venezuela: liberati prigionieri stranieri, ci sono anche alcuni italiani. Chi sono - Caracas ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri stranieri tra cui alcuni italiani. newsmondo.it

Il Venezuela ha liberato prigionieri statunitensi per la prima volta dopo la cattura di Maduro - In Venezuela ci sono state le prime liberazioni di cittadini statunitensi incarcerati lì, dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio. ilpost.it

Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò Sono stati liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, che ha immediatamente chiamato la figlia Gianna per annunciare la sua liberazione e per rassicurarla. Campane a festa stamattina alla chiesa di Sant'Antonio facebook

In #Venezuela, a 10 giorni dalla cattura di #Maduro, sono stati liberati oltre 100 detenuti politici x.com

