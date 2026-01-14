Venezuela in carcere da due anni c' è anche un cesenate La famiglia | Sta molto male si sente di morire

Un ingegnere cesenate, Giancarlo Spinelli, è detenuto a Caracas da quasi due anni. La famiglia esprime preoccupazione per le sue condizioni di salute, affermando che si sente molto male e teme per la sua vita. La vicenda ha suscitato attenzione anche a Cesena, dove si segue con ansia il possibile sviluppo di questa difficile situazione.

Anche Cesena in questi giorni guarda con ansia al 'nuovo corso' del Venezuela per le sorti del 60enne ingegnere nato in città, Giancarlo Spinelli, è recluso a Caracas da praticamente due anni. La transizione avviata dalla presidente incaricata Delcy Rodriguez (dopo il blitz Usa con annesso.

