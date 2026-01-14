Il governo venezuelano ha annunciato il rilascio di almeno quattro cittadini statunitensi detenuti nel paese. La notizia, diffusa da fonti ufficiali, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti. La notizia è stata riportata dalla CNN e confermata dalle autorità venezuelane, senza ulteriori dettagli sui dettagli o sulle condizioni dei rilascio.

Caracas, 14 gen. (Adnkronos) - Il governo venezuelano ad interim ha liberato almeno quattro americani che erano stati imprigionati. Lo ha riferito alla Cnn una fonte vicina alla vicenda. Si tratta del primo rilascio noto di detenuti americani dopo la cacciata di Nicolás Maduro e avviene mentre il governo venezuelano ad interim, guidato da Delcy Rodríguez, ha iniziato a liberare decine di prigionieri politici. "Accogliamo con favore il rilascio degli americani detenuti in Venezuela", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. "Si tratta di un passo importante nella giusta direzione da parte delle autorità ad interim". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: Cnn, 'rilasciati almeno 4 cittadini statunitensi'

