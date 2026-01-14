Venerdì 16 gennaio niente acqua dalle 14 fino a sera

Venerdì 16 gennaio, dalle 14 fino a sera, si verificherà un'interruzione dell'erogazione dell'acqua a Caserta a causa di un intervento di manutenzione sulla condotta idrica. Si consiglia di pianificare in anticipo l'approvvigionamento e di utilizzare le risorse disponibili in modo razionale durante questa fascia oraria. L'azienda si impegna a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

E' stato programmato per venerdì 16 gennaio un intervento di manutenzione alla condotta idrica che alimenta una buona parte di Caserta. La società Nepta, che si occuperà dell'intervento, ha reso noto che sarà necessario sospendere temporaneamente la fornitura idrica.Gli operai impiegheranno. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

