Venduta come sposa dalla madre convalidato l'arresto per il marito 25enne | Non sapevo avesse 14 anni

È stato convalidato l’arresto di un uomo di 25 anni accusato di lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. La giovane era stata venduta e data in sposa alla figura, con il consenso della madre, attraverso un intermediario. L’indagine ha rivelato che il ragazzo non era a conoscenza dell’età effettiva della vittima al momento dei fatti.

