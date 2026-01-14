Venduta come sposa dalla madre convalidato l'arresto per il marito 25enne | Non sapevo avesse 14 anni

È stato convalidato l’arresto di un uomo di 25 anni accusato di lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. La giovane era stata venduta e data in sposa alla figura, con il consenso della madre, attraverso un intermediario. L’indagine ha rivelato che il ragazzo non era a conoscenza dell’età effettiva della vittima al momento dei fatti.

Convalidato l'arresto per il giovane di 25 anni accusato di lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale su una 14enne, venduta e data in sposa all'uomo dalla madre tramite un intermediario. Il 25enne: "Non sapevo fosse minorenne".

