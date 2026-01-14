Vendite in aumento | Marketing più mirato e strategie produttive

Selenella si conferma come un esempio di crescita costante nel settore agricolo, grazie a strategie di marketing mirate e processi produttivi certificati. Con numeri solidi e una filiera affidabile, il marchio rappresenta la qualità della patata italiana. Massimo Cristiani, presidente, evidenzia come un approccio equilibrato e una gestione attenta siano alla base di questa crescita sostenibile.

"Numeri solidi, una filiera certificata e una crescita costante". Sono gli elementi con cui Massimo Cristiani, presidente di Selenella, racconta il marchio simbolo della patata italiana di qualità. "Selenella rappresenta oggi dieci soci (un Op, due cooperative, sette commercianti privati) e 320 imprenditori agricoli, con una produzione di 60mila tonnellate di patate di alta qualità e un fatturato complessivo del marchio Selenella superiore ai 50 milioni di euro – spiega Cristiani –. Nel 2025 le vendite sono cresciute del +10% rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato a valore del 18%". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vendite in aumento: "Marketing più mirato e strategie produttive" Leggi anche: Quali lavoratori più difficili da trovare in Europa? Vendite, marketing, gastronomia, operai nel manifatturiero e ingegneri. I dati Leggi anche: BMW Motorrad, Boris Weletzky alla guida globale di vendite e marketing Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il gruppo americano guidato da Fran Horowitz chiude l’anno fiscale con vendite in aumento di almeno il 6% e margini operativi attorno al 13%. Hollister corre a doppia cifra, Abercrombie cresce ancora, mentre si punta su buyback e nuove aperture - facebook.com facebook Boom di vendite di PC a fine anno prima dell’aumento dei prezzi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.