Vede una manovra azzardata sul furgone ci sono due rapinatori E il carabiniere in congedo li fa arrestare

A Forte dei Marmi, il 14 gennaio 2026, un ex comandante dei carabinieri ha contribuito all’arresto di due rapinatori romani in seguito a un’azione tempestiva e precisa. Giuseppe Alaimo, in congedo, ha individuato e fermato i banditi durante una manovra azzardata su un furgone, facilitando l’intervento dei militari e il loro arresto in pieno centro.

Forte dei Marmi, 14 gennaio 2026 – Quell’intuito investigativo non l’ha tradito. E così l’ex comandante dei carabinieri, Giuseppe Alaimo, è stato colui che ha permesso l’arresto dei due banditi romani bloccati dai militari sabato mattina con un’eclatante operazione messa in atto in pieno centro. Stavolta non vestendo la divisa da luogotenente (si è ritirato a fine 2021 dopo 44 anni di servizio nell’Arma e quasi venti spesi a Forte ) bensì trovandosi da comune cittadino in giro in auto e notando un furgone sospetto effettuare una manovra azzardata. L’inseguimento e la chiamata ai colleghi. Alaimo stava guidando quando ha visto improvvisamente quel mezzo che gli ha tagliato la strada prendendo un’insolita traiettoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vede una manovra azzardata, sul furgone ci sono due rapinatori. E il carabiniere in congedo li fa arrestare Leggi anche: Si fingono carabinieri e tentano la truffa, 83enne non ci casca e li fa arrestare Leggi anche: Con la truffa del finto incidente volevano 9.500 euro da una donna. Ma il marito capisce tutto e li fa arrestare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Graffi, ruggine e orgoglio: vita da merci. C'è chi guarda una locomotiva sporca e vede solo sporco. Noi ci vediamo poesia. Ogni graffio è una manovra azzeccata, ogni colatura di ruggine è una notte sotto la pioggia, ogni macchia di polvere è un valico conquist - facebook.com facebook L’articolo 94 della bozza della Manovra 2026 (vedi QualEnergia.it) rischia di escludere la maggior parte dei produttori europei di moduli fotovoltaici dal nuovo schema di incentivi fiscali, ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/BuaPwr x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.