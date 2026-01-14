Vede la polizia abbandona una 500X rubata e viene bloccato dopo la fuga a piedi al Villaggio
Durante un attraversamento del Villaggio Santa Rosalia, un veicolo rubato è stato abbandonato da un uomo che, dopo aver tentato di scappare a piedi, è stato fermato dalla polizia. La fuga si è conclusa poco dopo, con il soggetto intercettato nel quartiere. L’intera vicenda evidenzia l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e le modalità di gestione di situazioni di furto e tentativo di fuga.
Era alla guida di un'auto quando, attraversando il Villaggio Santa Rosalia, si è imbattuto in una volante della polizia. Così ha deciso di abbandonare il veicolo e tentare una fuga disperata a piedi. La polizia ha denunciato ieri per ricettazione un ragazzo di 19 anni sorpreso a bordo di una Fiat.
Il sindaco Lepore: “Da sola però non basta, serve la collaborazione tra forze dell'ordine e polizia locale e un vero intervento strutturale per la zona che è grande 8 ettari e che vede transitare circa 60 milioni di passeggeri l’anno” facebook
