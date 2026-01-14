Vede la polizia abbandona una 500X rubata e viene bloccato dopo la fuga a piedi al Villaggio

Durante un attraversamento del Villaggio Santa Rosalia, un veicolo rubato è stato abbandonato da un uomo che, dopo aver tentato di scappare a piedi, è stato fermato dalla polizia. La fuga si è conclusa poco dopo, con il soggetto intercettato nel quartiere. L’intera vicenda evidenzia l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e le modalità di gestione di situazioni di furto e tentativo di fuga.

