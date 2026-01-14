Vaz saluta il Marsiglia | messaggio ai tifosi ora la Roma

Robinio Vaz ha ufficialmente lasciato l’Olympique de Marseille per unirsi alla Roma. Nato nel 2007, il giovane attaccante italiano si prepara a iniziare una nuova esperienza in Serie A, segnando un importante passo nel suo percorso professionale. Questo trasferimento rappresenta un’opportunità di crescita e di sviluppo, con i tifosi che attendono di vedere il talento emergere nel campionato italiano.

È tempo di voltare pagina per Robinio Vaz. L’attaccante classe 2007 ha salutato ufficialmente l’ Olympique de Marseille e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la Roma, chiudendo il passaggio di gennaio che lo porterà in Serie A. Vaz lascia la Francia dopo un percorso formativo importante, vissuto sotto la gestione di Roberto De Zerbi, e lo fa con un messaggio sentito affidato ai social. Un saluto lungo, rispettoso, che certifica il legame creato con l’ambiente marsigliese. “ Indossare questa maglia è stato un orgoglio ”, scrive il giovane attaccante, ringraziando società, staff, compagni e tifosi per “ l’amore, il supporto e l’energia ” ricevuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

