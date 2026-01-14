Varese inverno siberiano in provincia? Abbiamo dimenticato com’erano gli inverni del passato

L’inverno in provincia di Varese si è presentato con temperature molto basse, alcune giornate sotto zero, durante la settimana dell’Epifania. Un clima che ricorda gli inverni passati, ma che oggi suscita riflessioni sul cambiamento delle stagioni e sulle condizioni climatiche della regione. Questi sbalzi thermici evidenziano come il freddo si manifesti in modo più intenso e prolungato rispetto agli anni precedenti, influenzando la vita quotidiana e il territorio locale.

Varese – L’inizio dell’anno in provincia di Varese è stato all’insegna del freddo, con le temperature che in particolare nella settimana dell’Epifania sono scese per diversi giorni sotto allo zero. -5 in città e ancora più gelo nelle valli, con il valore di -10 nella “Siberia del Varesotto”, la Valganna. Una novità rispetto agli ultimi inverni particolarmente miti, tanto che in molti hanno pensato ad un ritorno al passato. Ma i dati del Centro Geofisico Prealpino, il cui archivio parte dal 1967, raccontano una storia ben diversa. Parola ai meteorologi. “Forse questo periodo iniziale dell’anno ci è sembrato così freddo - dicono i meteorologi - solo perché ormai stiamo anche perdendo la memoria di come erano gli inverni a Varese solo 20 o 30 anni fa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, inverno siberiano in provincia? “Abbiamo dimenticato com’erano gli inverni del passato” Leggi anche: Irruzione dall'Artico, prima neve in Appennino. "Ma in passato gli anticipi d'inverno a novembre erano più frequenti" Leggi anche: Echi meccanici. Prima del fonografo, le voci del passato erano perdute per sempre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Freddo anomalo? “È quello di una volta”. A Milano -5°: fino a 25 anni fa nessuno si stupiva. Varese, il primo «mare di nuvole» d'inverno: la foto scattata dall'osservatorio di Campo dei Fiori - La foto, scattata dall'osservatorio Schiaparelli di Campo dei Fiori, ritrae la cima della montagna baciata ... milano.corriere.it Gelo siberiano dilagante in Italia come nel 2012 - La domanda, in fondo, resta semplice e ostinata: si riapre davvero la porta del gelo siberiano verso l’Europa ... msn.com Ecco come è cambiato l'inverno in provincia di #Varese: i dati del Centro Geofisico Prealpino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.