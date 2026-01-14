Varese | ferito dal padrone di casa durante una rapina muore un 37enne

A Varese, un uomo di 37 anni è deceduto dopo essere stato ferito dal suo stesso padrone di casa durante una rapina. I complici hanno lasciato il rapinatore fuori dall’ospedale, dove è stato soccorso prontamente, ma purtroppo le ferite si sono rivelate fatali. L’incidente apre un’indagine sulle circostanze dell’evento e sulle responsabilità coinvolte.

Morto con ferita al torace, colpito da padrone di casa durante rapina.

