Vanzago schiacciato da una pompa idrovora mentre lavora nel terreno tanto amato | choc per la morte di Fiorenzo

A Vanzago, un agricoltore ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pompa idrovora mentre lavorava nel suo terreno di via Val D'Ossola. L’incidente, avvenuto il 14 gennaio 2026, ha causato la morte di Fiorenzo, che si dedicava con passione all’attività agricola. La tragedia ha suscitato sgomento nella comunità locale, che si stringe al dolore della famiglia.

Vanzago (Milano), 14 gennaio 2026 – Era andato come tutti i giorni in un terreno agricolo di sua proprietà in via Val D'Ossola per fare alcuni lavori, ma è stato travolto da un macchinario riportando ferite mortali. Tragedia oggi a Vanzago, nell'hinterland milanese. Un pensionato di 74 anni, Fiorenzo B. ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto una pompa idrovora. L'allarme lanciato dalla moglie. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto, era uscito di casa intorno alle undici per recarsi nel terreno agricolo che si trova a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vanzago, schiacciato da una pompa idrovora mentre lavora nel terreno tanto amato: choc per la morte di Fiorenzo

