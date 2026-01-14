Vandali in azione nel quartiere San Paolo | panchine danneggiate in via Caposcardicchio

Nel quartiere San Paolo di Bari, nel Municipio III, sono state segnalate attività di vandalismo in via Caposcardicchio. Le panchine presenti nella piazzetta risultano danneggiate, con schienali rotti e sedute prive di strutture di supporto. Questo episodio evidenzia un problema di degrado urbano che richiede interventi e attenzione da parte delle autorità competenti.

