Vandali in azione nel quartiere San Paolo | panchine danneggiate in via Caposcardicchio
Nel quartiere San Paolo di Bari, nel Municipio III, sono state segnalate attività di vandalismo in via Caposcardicchio. Le panchine presenti nella piazzetta risultano danneggiate, con schienali rotti e sedute prive di strutture di supporto. Questo episodio evidenzia un problema di degrado urbano che richiede interventi e attenzione da parte delle autorità competenti.
Rotto lo schienale di una panchina, un'altra seduta priva di strutture per l'appoggio del busto. È questa la scena di degrado giunge dal Municipio III di Bari: nella piazzetta di via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo, le panchine si presentano danneggiate. I residenti, attraverso i canali. 🔗 Leggi su Baritoday.it
