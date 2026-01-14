Valsa arriva l’Itas Trento La big non più così lontana

Valsa Group si prepara ad affrontare l’Itas Trento in una sfida che promette grande intensità. La squadra ha mostrato nelle ultime gare di saper competere con le top del campionato, dimostrando solidità e determinazione. Questa partita rappresenta un momento importante per valutare le potenzialità della formazione, che punta a consolidare la propria posizione e a confermare il buon stato di forma dimostrato finora.

Una doppia sfida da far tremare i polsi, ma forse non alla Valsa Group di questa stagione. Una squadra che ha già dimostrato di saper battere rivali più quotate ( Verona e Civitanova ne sanno qualcosa) e che nell’ultima uscita stagionale ha tenuto testa alla Sir Susa Scai Perugia come raramente accaduto in tempi recenti. Ecco perché la Trento che scende l’Autobrennero per far visita ai gialloblù al Palapanini è una formazione certamente più forte e favorita dalla posizione in classifica, ma probabilmente non così lontana come lo era qualche mese fa: per la crescita di Anzani e compagni, senza dubbio, e anche per fattori contingenti come l’assenza di Daniele Lavia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

