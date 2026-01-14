Valoti verso lo Spezia. Magni a titolo definitivo.

Lo Spezia sta finalizzando l'acquisto di Mattia Valoti dalla Cremonese, con un accordo già raggiunto tra le parti. Ora si attende la definizione delle condizioni di buonuscita tra giocatore e club lombardo. La trattativa sembra prossima alla conclusione, segnando un passo importante per il trasferimento.

Stretta finale dello Spezia su Mattia Valoti, il club ligure ha già raggiunto l’accordo con il giocatore che deve ora concordare la buonuscita con la Cremonese, ma la fumata bianca sarebbe imminente. Sfuma così uno degli obiettivi principali del mercato bianconero che aveva pensato proprio al classe ’93 per rinforzare la linea mediana con un giocatore di qualità e in grado di dare anche supporto al reparto offensivo. Occorre ora virare in fretta su altri profili, e contemporaneamente cercare di stringere il cerchio anche sulla punta e su un esterno che copra il buco lasciato dalla partenza di Emanuele Adamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

