Valeria Fedeli, ex ministra e senatrice del Partito Democratico, è deceduta all'età di 76 anni. Figura di rilievo nel panorama politico italiano, Fedeli ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di vicepresidente del Senato e ministra dell'Istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo politico e istituzionale italiano.

Lutto nel mondo della politica italiana: è morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli. Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato, per poi essere nominata ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca nel governo Gentiloni, ruolo che ha ricoperto fino all'1 giugno 2018. Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949, prima di intraprendere la carriera politica era stata per molti anni dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo. Trai primissimi a leader a commentare la notizia esprimendo il proprio cordoglio è stato il premier Giorgia Meloni: "La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora ", scrive il presidente del Consiglio e fondatrice di Fratelli d'Italia su X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valeria Fedeli, morta l'ex ministra Pd. Il dolore di Meloni: "Colpisce e addolora"

Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista

Leggi anche: Valeria Fedeli, morta a 76 anni l’ex ministra dell’Istruzione del Pd

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pd, è morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli; Valeria Fedeli morta a 76 anni: è stata sindacalista e ministra dell’Istruzione con Gentiloni; Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni; Valeria Fedeli morta a 76 anni, l'ex ministra dell'Istruzione nel Governo Gentiloni eletta col Pd era malata.

FLASH: È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Aveva 76 anni - È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni ... affaritaliani.it