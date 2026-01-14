Valeria Fedeli morta a 76 anni l’ex ministra dell’Istruzione del Pd

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista, è deceduta oggi all’età di 76 anni. Figura significativa nel panorama politico e sindacale italiano, Fedeli ha ricoperto il ruolo di ministra durante il governo Gentiloni. La sua scomparsa segna la perdita di una protagonista della scena pubblica e del settore dell’istruzione.

È morta oggi all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Si è dedicata poi alla politica, venendo eletta senatrice con il Partito democratico alle elezioni del 2013, successivamente è stata nominata vicepresidente del Senato.

