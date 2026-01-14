Valeria Fedeli è morta addio all’ex ministra dell’Istruzione Tutte le reazioni

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, è deceduta all’età di 76 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e il mondo politico. Ricordata per il suo impegno nel settore dell’istruzione, Fedeli ha lasciato un contributo significativo nel panorama politico italiano. La notizia è stata confermata oggi, 14 gennaio 2026, a Roma.

Roma, 14 gennaio 2026 – Politica in lutto. L'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è morta all'età di 76 anni. Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato, per poi essere nominata ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca nel governo Gentiloni, ruolo che ha ricoperto fino all'1 giugno 2018. Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949, prima di intraprendere la carriera politica era stata per molti anni dirigente nazionale della CGIL e del sindacato tessile europeo. Le reazioni. Fra i primi a esprimere il suo cordoglio il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

